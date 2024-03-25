Кулеба призвал предоставить больше систем ПВО после обстрела Киева

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после обстрела Киева российскими баллистическими ракетами призвал предоставить Украине больше систем ПВО Patriot и ракет к ним, сообщает Европейская правда.

Кулеба опубликовал видео, как во время ракетного удара РФ группа детей, которые вышли на прогулку, бегут в укрытие.

"Нет зверств, на которые бы не пошли российские ублюдки, включая попытку баллистического удара по сердцу многомиллионного города. Это напоминание о том, что Украина срочно нуждается в большем количестве средств противовоздушной обороны, в частности, систем Patriot и ракет, способных отразить любую российскую атаку" , – подчеркнул глава украинского МИД.

Children in Kyiv run for cover at 10:30 a.m. as deadly Russian ballistic missiles are shot down over the capital by air defense.



There are no atrocities Russian bastards would not commit, including an attempt of a ballistic strike at the heart of a multimillion city.



This is a… pic.twitter.com/uc19jrwFIg — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 25, 2024

Утром 25 марта в Киеве прозвучала тревога и сразу за ней взрывы. Столичные власти сообщили о ракетной атаке, в результате которой обломки упали в Печерском, Соломенском и Днепровском районах, есть данные о повреждении трехэтажного здания в Печерском районе. По состоянию на 11.20 известно о пяти пострадавших.

Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что силы ПВО уничтожили две из двух российских баллистических ракет, направленных по Киеву.