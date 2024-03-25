Посол США отреагировала на ракетную атаку Киева

После очередной атаки РФ посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что Украина нуждается в помощи сейчас, сообщает Радио Свобода.

«Сегодня утром Россия снова атакует Украину гиперзвуковыми ракетами. Громкие взрывы в Киеве. За последние пять дней Россия запустила сотни ракет и беспилотников против суверенной страны. Украина нуждается в нашей помощи сейчас. Нельзя терять ни минуты» , – написала она в соцсети Х.

Это заявление прозвучало на фоне усиления российских атак и задержки помощи США, поскольку рассмотрение вопроса о помощи Украине на 60 миллиардов долларов все еще продолжается в Конгрессе.

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