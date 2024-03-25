В трех областях украинцам будут выплачивать пособие от Эстонии

Эстонский совет по делам беженцев в Украине отрыл онлайн-регистрацию на многоцелевую денежную помощь. Предусмотрены выплаты по 3600 гривен в течение 3 месяцев, пишет Ольга Маджумдар, РБК-Украина.

Многоцелевая денежная помощь от Эстонского совета по делам беженцев в Украине направлена на помощь домохозяйствам Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской и Николаевской областей с низким уровнем дохода. Выплаты предоставляются наиболее уязвимым категориям населения для покрытия базовых потребностей (продукты питания, временное жилье, средства гигиены).

Размер помощи: 3600 грн в месяц на 1 члена домохозяйства в течение 3 месяцев.

Критерии уязвимости для участия в программе следующие:

одинокая мать или отец с детьми;

семьи, где женщина является единственным кормильцем;

домохозяйства с беременными;

семьи с 3 и более детьми младше 18 лет;

с детьми младше 2 лет;

с лицами с инвалидностью 1 или 2 группы;

с лицами, которые имеют тяжелые заболевания и нуждаются в дорогостоящем лечении;

домохозяйства, состоящие из пожилых людей (60+);

у которых полностью или частично разрушено жилье;

домохозяйства, члены которых получили ранения или погибли в результате активных боевых действий.

Зарегистрироваться на денежную помощь могут семьи, пострадавшие от чрезвычайных происшествий, связанных с военными действиями – в течение последнего месяца были перемещены, эвакуированы или непосредственно пострадали от обстрела/ракетного удара и домохозяйства, находящихся на временно оккупированных территориях.

Выплаты будут предоставляться после индивидуальной оценки домохозяйств. Наличие категории уязвимости не гарантирует получение денежной помощи. Многоцелевую денежную помощь перечисляют на банковский счет, указанный заявителем.