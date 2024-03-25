В трех областях украинцам будут выплачивать пособие от Эстонии
Эстонский совет по делам беженцев в Украине отрыл онлайн-регистрацию на многоцелевую денежную помощь. Предусмотрены выплаты по 3600 гривен в течение 3 месяцев, пишет Ольга Маджумдар, РБК-Украина.
Многоцелевая денежная помощь от Эстонского совета по делам беженцев в Украине направлена на помощь домохозяйствам Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской и Николаевской областей с низким уровнем дохода. Выплаты предоставляются наиболее уязвимым категориям населения для покрытия базовых потребностей (продукты питания, временное жилье, средства гигиены).
Размер помощи: 3600 грн в месяц на 1 члена домохозяйства в течение 3 месяцев.
Критерии уязвимости для участия в программе следующие:
- одинокая мать или отец с детьми;
- семьи, где женщина является единственным кормильцем;
- домохозяйства с беременными;
- семьи с 3 и более детьми младше 18 лет;
- с детьми младше 2 лет;
- с лицами с инвалидностью 1 или 2 группы;
- с лицами, которые имеют тяжелые заболевания и нуждаются в дорогостоящем лечении;
- домохозяйства, состоящие из пожилых людей (60+);
- у которых полностью или частично разрушено жилье;
- домохозяйства, члены которых получили ранения или погибли в результате активных боевых действий.
Зарегистрироваться на денежную помощь могут семьи, пострадавшие от чрезвычайных происшествий, связанных с военными действиями – в течение последнего месяца были перемещены, эвакуированы или непосредственно пострадали от обстрела/ракетного удара и домохозяйства, находящихся на временно оккупированных территориях.
Выплаты будут предоставляться после индивидуальной оценки домохозяйств. Наличие категории уязвимости не гарантирует получение денежной помощи. Многоцелевую денежную помощь перечисляют на банковский счет, указанный заявителем.