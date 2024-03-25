Медведев призвал "убить всех причастных" к теракту в Подмосковье

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что надо "убить всех причастных" к стрельбе, которая произошла в концертном зале в Московской области РФ 22 марта, сообщает Украинская правда.

Медведев призвал убить вообще всех, кто имел отношение к нападению на концертный зал "Крокус Сити Холи".

"Их надо убить? Надо. И это будет. Но гораздо важнее убить всех причастных. Всех. Кто платил, кто сочувствовал, кто помогал. Убить их всех" , – отметил Медведев.



Напомним, 22 марта вечером в подмосковном Красногорске в концертном зале Crocus City Hall произошла стрельба во время концерта группы "Пикник". По предварительным данным, по меньшей мере 60 человек погибли, более 140 пострадали.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины утверждают, что в Подмосковье является сознательной провокацией режима Путина, о которой предупреждало международное сообщество. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к теракту. Белый дом заявил, что не видит никаких признаков причастности Украины к нападению.

Глава России Владимир Путин утверждает, якобы для подозреваемых в теракте "было подготовлено окно" для перехода границы с Украиной. В ГУР заявили, что эта версия "не выдерживает никакой критики".

По данным СМИ, США не ставят под сомнение причастность ИГИЛ к теракту на концерте в пригороде Москвы вечером 22 марта и заблаговременно предупреждали Россию об угрозе подобного теракта.