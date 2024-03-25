Британская разведка проанализировала способность РФ сформировать новые армии

Разведка Великобритании проанализировала, способна ли РФ сформировать и обеспечить две новые армии, создание которых ранее анонсировал российский министр обороны Сергей Шойгу, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны за 25 марта.

В разведке отметили, что точная дислокация и состав этих подразделений не были названы, хотя наиболее вероятным это будет сочетание механизированных бронетанковых артиллерийских и логистических подразделений.

Вполне возможно, что эти новые формирования связаны с предыдущими объявлениями российской стороны о создании новых подразделений и запланированным повышением уровня бригад до дивизий.

В ведомстве добавили, что учитывая успешные усилия России по набору личного состава, вполне вероятно, что эти подразделения могут быть достаточно укомплектованы людьми.