В Bild считают последнюю ракетную атаку по флоту РФ самой масштабной

Украинская атака на временно оккупированный Севастополь 24 марта стала крупнейшей с начала полномасштабной войны в Украине и превзошла удар Сил обороны по штабу Черноморского флота РФ в сентябре. Об этом пишет Bild, сообщает Новое время.

По данным издания, Украина запустила минимум пять западных крылатых ракет Storm Shadow и Scalp по Севастополю. Предварительно, минимум две из них попали в огромные спутниковые антенны, радиолокационные системы и административные здания оккупантов. Только одна ракета, вероятно, была перехвачена, пишет Bild.

Американский военный эксперт Тайлер Роговей после анализа спутниковых фото заявил, что большие десантные корабли Ямал и Азов, которые попали под удар, скорее всего, не получили серьезных повреждений, сообщает издание.

23 и ночью 24 марта во временно оккупированном Севастополе раздавались взрывы. OSINT-аналитики писали об ударах ракетами Storm Shadow по крупному узлу связи Черноморского флота РФ. В Сети также сообщали о попадании дронов в нефтебазу возле поселка Гвардейское.

24 марта СтратКом ВСУ в Telegram подтвердил поражение больших десантных кораблей Ямал и Азов, а также центра связи и нескольких объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе.

Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук подтвердил огневое поражение кораблей. Он отметил, что в случае серьезных повреждений БДК Черноморского флота РФ Ямал и Азов это станет новой существенной потерей для российских оккупантов. Поскольку у них может остаться только три БДК из 13, которые были до 24 февраля 2022 года.

В Сети также появились спутниковые фото здания, где, вероятно, находится узел связи Черноморского флота РФ. На них четко видно повреждения.

25 марта Telegram-канал Astra со ссылкой на источники написал, что в результате атаки, кроме БДК Ямал и Азов, был поврежден разведывательный корабль Иван Хурс. ГУР Минобороны подтвердило только поражение корабля Ямал, который находился на ремонте на судоремонтном заводе ЧФ, заявив, что повреждения — критические.