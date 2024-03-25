Глава СБУ анонсировал новые сверхсекретные операции против россиян
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк анонсировал ряд сложных и секретных спецопераций украинских военных и силовиков на территории России в 2024 году. Глава СБУ рассказал об этом в справке о работе за 2022-2024 годы, сообщает Цензор.НЕТ.
"Россия – страна-фейк. Готовим для них сюрпризы", – предупредил Малюк.
Для активных сражений на море СБУ готовит морские дроны "Sea Baby" в количестве 35 штук. Первый уже показали общественности, он получил символическое название "Авдеевка".
Кроме того, в СБУ готовятся к новым, сверхсекретным операциям.
"Понятно, что спецслужба не только не раскрывает свои планы, но и о готовых результатах не всегда подробно рассказывает. Но сегодня СБУ делает все, чтобы приближать победу Украины", - сообщил Малюк.