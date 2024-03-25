Глава СБУ анонсировал новые сверхсекретные операции против россиян

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк анонсировал ряд сложных и секретных спецопераций украинских военных и силовиков на территории России в 2024 году.﻿﻿ Глава СБУ рассказал об этом в справке о работе за 2022-2024 годы, сообщает Цензор.НЕТ.

"Россия – страна-фейк. Готовим для них сюрпризы" , – предупредил Малюк.

Для активных сражений на море СБУ готовит морские дроны "Sea Baby" в количестве 35 штук. Первый уже показали общественности, он получил символическое название "Авдеевка".

Кроме того, в СБУ готовятся к новым, сверхсекретным операциям.