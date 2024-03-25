В Кабмине хотят национализировать имущество эксминистра Табачника
Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд иск о взыскании в доход Украины имущества эксминистра образования времен Януковича и коллаборанта Дмитрия Табачника.
Об этом говорится в сообщении министерства.
"22 марта 2024 года Министерством юстиции Украины подан в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части первой статьи 4 Закона Украины "О санкциях" к Табачнику Дмитрию Владимировичу, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований: Табачник Алла Викторовна.
Табачник Дмитрий Владимирович, бывший министр образования Украины, который после событий Революции Достоинства выехал за пределы Украины и на сегодняшний день находится на временно оккупированных территориях", – говорится в сообщении.
Министерство отмечает, что Табачник вел подрывную деятельность против Украины еще до начала полномасштабного российского вторжения, контактируя с представителем российской спецслужбы.
Во время полномасштабного вторжения вместе с представителями высших органов власти РФ экс-министр организовывал и координировал деятельность руководителей оккупационных администраций Херсонской и Запорожской областей в сфере здравоохранения, образования, подготовки к проведению референдумов.
"Табачник выражает свою позицию в сторону поддержки ключевой пропагандистской риторики страны-агрессора - так называемой "денацификации Украины", активно участвует в материально-техническом обеспечении создания и функционирования оккупационных администраций", - добавили в Минюсте.