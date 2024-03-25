Молдова хочет вместе с Украиной ловить уклонистов в Приднестровском регионе

Пограничники Молдовы планируют сотрудничать с украинскими властями и помогать ловить уклонистов, которые пытаются сбежать из Украины через Приднестровский регион. ﻿ Об этом заявил министр внутренних дел Молдовы Адриан Эфрос. Со ссылкой на молдовские СМИ, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Очевидно, что все пытаются спасти свои жизни, и в большинстве своем люди, которые незаконно пересекают государственные границы, - это мужчины в возрасте от 18 до 60 лет" , - заявил он.

По словам министра, в значительной степени украинские уклонисты используют Приднестровский регион.

"Практически каждую неделю мы проводим одну-две операции по борьбе и ликвидации различных схем, организованных на территории Молдовы либо гражданами Республики Молдова, либо гражданами Молдовы совместно с гражданами Украины" , - заявил Эфрос.

Он отметил, что у Кишинева также есть некоторые фильтры на маршрутах, идущих из приднестровского региона.