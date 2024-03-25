Евросоюз опроверг связь Украины с терактом в Подмосковье

Во внешнеполитической службе ЕС заявили, что ничто не указывает на причастность Украины к теракту под Москвой, вокруг чего сеет спекуляции Кремль.﻿ Об этом на брифинге в Брюсселе в среду заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, сообщает Европейская правда.

Он сказал, что в Еврокомиссии обеспокоены заявлениями со стороны представителей режима в Москве, которые пытаются связать теракт с Украиной.

"Конечно, мы их (эти обвинения. – Ред.) полностью отвергаем. Нет признаков, никаких доказательств или еще чего-то, что Украина каким-то образом связана с этим терактом" , – сказал Стано.

Он призвал российское правительство не использовать теракт как повод, чтобы усилить незаконную агрессию против Украины или углубить внутренние репрессии в России.

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал не позволить главе Кремля Владимиру Путину и его соратникам насадить обман о якобы связи Украины с терактом в Подмосковье, назвав Путина "патологическим лжецом".

Ранее в Британии, по данным СМИ, предостерегли Путина от использования теракта в Подмосковье как повода для усиления войны против Украины.