Евросоюз начал масштабное расследование против Apple, Google и Meta

Европейский Союз начал масштабное расследование относительно того, как технологические гиганты Apple, Alphabet Inc. (владелицы Google) и Meta придерживаются нового законодательства, направленного на ограничение влияния крупных технологических компаний. Им грозят крупные штрафы: от 10% глобального дохода, сообщает Экономическая правда.

"Мы подозреваем, что предложенные решения, выдвинутые тремя компаниями, не полностью соответствуют DMA" , - сказала глава антимонопольного ведомства ЕС Маргрете Вестагер.

Она добавила, что расследования касаются "серьезных случаев".

Европейская Комиссия заявила в понедельник, что правила App Store от Apple и Google станут мишенью первых расследований в рамках Закона ЕС о цифровых рынках (DMA). Комиссия исследует, как результаты поиска Google могут несправедливо отдавать предпочтение собственным сервисам компании, а также то, как Apple может затруднять для пользователей выбор альтернатив браузеру Safari.

Новая абонентская плата за пользование платформами Instagram и Facebook от Meta также попадет под пристальное внимание расследования.

За нарушение этих правил компаниям могут грозить штрафы до 10% от их глобального дохода, а в случае повторных нарушений - до 20%.

Еврокомиссия также предупредила о дальнейшем изучении новой структуры комиссий Apple для альтернативных App Store и практики ранжирования Amazon.com на своем маркетплейсе.

Напомним, впервые за свою историю технологические гиганты Apple и Google стоят на пути к долгому спору с регулирующими органами относительно монопольного положения. Это может привести к распаду компаний.