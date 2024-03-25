В Нацбанке назвали фактор влияния на валютный рынок Украины

Положительные сдвиги в вопросах получения международной финансовой помощи должны способствовать сохранению устойчивости валютного рынка Украины, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом говорится в итогах заседания Комитета по монетарной политике (КМП) НБУ 13 марта, в ходе которого было поддержано решение снизить учетную ставку с 15 до 14,5%.

Как отмечается в сообщении, в конце февраля Совет Европейского Союза одобрил начало инструмента Ukraine Facility общим объемом 50 млрд евро на 2024-2027 годы. В его рамках уже в марте-апреле Украина должна получить переходное финансирование в размере 6 млрд евро.

"В целом в марте-апреле Украина может получить более 10 млрд долларов. Это позволит нарастить объем международных резервов до нового рекордного уровня, что усилит способность НБУ обеспечивать курсовую устойчивость и поддерживать умеренную инфляцию" , - говорится в сообщении.

Ситуация на рынке

Как отметили в НБУ, после временного декабрьского всплеска чистого спроса на валютном рынке уже в январе - марте давление на международные резервы существенно уменьшилось. Этому прежде всего способствовали более умеренные бюджетные расходы, а также более стремительное, чем ожидалось, увеличение мощностей морского коридора, что обеспечило расширение экспорта.

"Активное присутствие НБУ на валютном рынке с соблюдением принципов управляемой гибкости способствовало умеренным двусторонним колебаниям обменного курса, росту глубины валютного рынка и стабилизации курсовых ожиданий, что ослабило спекулятивные мотивы игры против гривны. Заметный эффект имел и усиление валютного надзора, в частности, меры по возврату выручки в Украину. Все это позволило НБУ ощутимо сократить интервенции по продаже валюты" , - говорится в сообщении.

Кроме того, в условиях устойчивого снижения инфляции и устойчивой ситуации на валютном рынке улучшались и инфляционные ожидания большинства групп респондентов. Это, со своей стороны, способствовало сохранению интереса к гривневым инструментам.