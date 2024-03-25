Польша разместит военную вертолетную авиабазу у границы с Украиной

В городе Свидник Люблинского воеводства Польши, недалеко от границы с Украиной, будет создана новая авиабаза, где будут дислоцироваться военные вертолеты, сообщает Укринформ.

Письмо о намерениях создания авиабазы в понедельник в Свиднике, которое является городом-сателлитом Люблина, подписали вице-премьер-министр – министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш вместе с воеводой Люблинского воеводства, мэром Люблина и председателем правления аэропорта в Люблине.

"Мы подписали письмо о намерениях между Министерством национальной обороны и городом Люблин, Люблинским воеводством и Люблинским аэропортом в связи с инвестицией, запланированной польскими вооруженными силами - размещением постоянной вертолетной авиабазы здесь, в Свиднике, в Люблинском аэропорту, который будет обслуживать Вооруженные силы" , - цитирует Министерство сети X слова Косиняка-Камиша.

По его словам, в скором времени будет подписано соответствующее соглашение по этому поводу.

Он сообщил, что в этом месте будут дислоцироваться вертолеты Сухопутных войск, которые Польша будет модернизировать и закупать, а также будут учиться пилоты.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что создание этой авиабазы будет существенным усилением восточного фланга НАТО.