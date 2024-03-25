Украина и Дания подписали меморандум об оборонном сотрудничестве

ГП "Агентство оборонных закупок" Минобороны Украины и Организация закупок и логистики Минобороны Дании (DALO) подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в оборонных закупках. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

«Мы искренне благодарны нашим партнерам из Дании за стойкую поддержку Украины. Это событие – это еще один важный шаг в углублении нашего сотрудничества в поставках Вооруженным Силам Украины современного вооружения и военной техники» , - подчеркнул заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

В рамках меморандума Агентство оборонных закупок и Организация закупок и логистики Министерства обороны Дании договорились об обмене опытом и сотрудничестве в сфере закупок вооружения на внешних рынках.

Как отметила директор «Агентства оборонных закупок» Марина Безрукова, закупки современного вооружения в сотрудничестве с международными партнерами являются одним из ключевых фокусов агентства.

«И мы убеждены, что усиление взаимодействия с Организацией закупок и логистики Министерства обороны Дании будет способствовать заключению новых контрактов и модернизации наших Вооруженных сил» , – добавила она.

По словам пресс-службы, в мероприятии приняли участие заместитель министра обороны Дмитрий Клименков, директор "Агентства оборонных закупок" Марина Безрукова, а также командующий DALO, генерал-лейтенант Ким Йоргенсен.