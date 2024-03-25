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В Германии заявили, что Шольц предотвратил "ядерную войну" в Украине

В Германии заявили, что Шольц предотвратил "ядерную войну" в Украине
Фото: facebook.com/olafscholz

Лидер фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених заявил, что канцлер Олаф Шольц "предотвратил ядерную войну" своей поездкой в Китай в 2022 году. Об этом он сообщил в интервью Die Rheinpfalz, сообщает Лига.net.

По его словам, поездка Шольца в Пекин в ноябре 2022 года "также способствовала безопасности Украины и Европы".

Он отметил, что тогда китайский диктатор Си Цзиньпин высказался против применения ядерного оружия в войне России против Украины. 

"Это был очень важный сигнал", — сказал Мютцених.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что сегодня "геополитическая напряженность и недоверие" увеличили риск ядерной войны до самой высокой точки за последние десятилетия.

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