Ким Чен Ын призвал военных КНДР усилить подготовку к возможной войне

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын посетил танковую часть и призвал войска усилить подготовку к возможным боевым действиям на фоне напряженности в отношениях с Южной Кореей. Об этом пишет Independent, сообщает Укринформ.

Ким высоко оценил 105-ю бронетанковую дивизию КНДР как образец для всей армии в процессе "завершения подготовки к войне". Он также отдал распоряжение по улучшению боевой подготовки подразделения и модернизации его оборудования.

Представитель Министерства обороны Южной Кореи Чон Ха Гю заявил, что южнокорейские и американские военные внимательно следят за военной деятельностью КНДР. Однако он не дал конкретной оценки деталей, обнародованных северокорейскими государственными СМИ.

В начале этого месяца Ким Чен Ын руководил соревнованиями танковых подразделений, в которых победила 105-я дивизия. Кроме того, 13 марта был представлен новый северокорейский боевой танк, подчеркивающий усилия КНДР по усилению своих конвенционных военных возможностей вместе с ракетным арсеналом.

Отмечается, что большинство аналитиков до сих пор сомневаются, что Ким действительно готовится к войне. Официальные лица Южной Кореи заявляют о росте вероятности меньших провокаций в приграничных регионах, включая спорную западную морскую границу между Кореями.