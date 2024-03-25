Politico считает Францию не лучшим вариантом для украинских беженцев

Когда дело доходит до приема беженцев из Украины, Франция значительно отстает от остальных стран Европейского Союза. Об этом пишет Politico, сообщает Зеркало недели.

Согласно оценкам, 4,3 миллиона украинских беженцев сделали блок своим временным домом с момента полномасштабного вторжения России. С помощью статуса "временной защиты" ЕС, дающий сотням тысяч людей, которые спасаются от войны право работать, жить и учиться в пределах его границ.

"В январе Франция сообщила лишь о 64 720 находящихся под временной защитой беженцах из Украины" , — отмечает издание.

Для сравнения, Германия приняла более 1,2 миллиона беженцев, а Польша — почти 1 миллион, согласно данным Евростата. Количество беженцев во Франции значительно меньше, чем в Ирландии, принявшей более 100 000 украинцев среди 5 миллионов своих жителей.

Эти данные еще более впечатляющие, если сравнить их с численностью населения стран: Польша, страны Балтии, Чехия, Словакия и Болгария принимают более 25 беженцев на 1000 граждан. Франция, напротив, принимает менее одного беженца на 1000 граждан.

Жерар Садик из неправительственной организации La Cimade говорит, что около 30 000 украинских беженцев не охвачены французским подсчетом. Язык также играет определенную роль: славяноязычные страны приняли большое количество беженцев из Украины. Но, аналитики отмечают, что кроме языка частично на резкое отставание Франции влияют такие факторы, как географическая близость к Украине, финансовая поддержка беженцев и уже сформированная сеть общин.

"Насколько я понимаю, Франция просто не отвечает ни одному из этих трех требований" , — сказала Евгения Близнюк, генеральный директор и основатель исследовательской компании Gradus, исследовавшей опыт украинских беженцев за рубежом.

Правозащитники также указывают на языковые барьеры и знаменитую бюрократию и волокиту во Франции. В то время как в других странах, таких как Германия, поддержка организована преимущественно на государственном уровне, а во Франции к приему украинцев присоединились ассоциации и местные жители.