В Украине обесточены 400 населенных пунктов: есть новые отключения

На утро обесточен 401 населенный пункт. Из-за боевых действий есть новые обесточивания в 4 областях: Донецкой, Николаевской, Сумской и Херсонской. Об этом заявили в НЭК "Укрэнерго", сообщает Экономическая правда.

"Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Николаевской, Сумской, Херсонской областях" , — говорится в сообщении.

Из-за технологических повреждений есть обесточивание в Запорожской и Сумской областях.

Напомним, в результате массированной атаки россиян на украинскую энергосистему 22 марта группа ДТЭК потеряла около половины своих генерирующих мощностей.