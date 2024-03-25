В МИД Литвы призвали Польшу сбивать российские ракеты

Нельзя мириться с нарушениями воздушного пространства стран НАТО. Поэтому российские ракеты необходимо сбивать. Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Один раз может быть ошибкой. Но если мы позволим ей повториться, это будет расценено как поощрение. Поэтому мы должны изменить наше отношение и послать очень четкий сигнал, что если такое повторится, то ракеты или беспилотники будут сбиты" , - заявил министр.

Он подчеркнул, что нарушение российскими ракетами воздушного пространства Польши "происходит не в первый раз".

"Уже было несколько случаев нарушения воздушного пространства Румынии, и это также не первый случай нарушения воздушного пространства Польши" , - напомнил он.

Залет ракеты РФ на территорию Польши

Российские ракеты неоднократно залетали на территорию Польши во время массированных атак по Украине. Власти страны реагируют на данные события сдержанно и посредством обеспечения безопасности поднимают в воздушное пространство самолеты.

Так, польское командование подчеркнуло, что военные знали, что российская ракета, которая утром 24 марта пролетела над Люблинщиной, вернется в Украину.

Также Министерство иностранных дел Польши вызвало российского посла Сергея Андреева "на ковер". Причиной тому стало нарушение воздушного пространства Польши ракетой РФ.