Завершение отопительного сезона в каждом регионе будет решатся отдельно

В регионах, где существуют повреждения или разрушение энергетической инфраструктуры, вопрос завершения отопительного сезона будет решаться в каждом конкретном городе отдельно. В то же время энергетики не видят проблем по завершению сезона в марте и необходимости подогрева, когда температура не высока. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, сообщает Зеркало недели.

“В тех регионах, которые сильно пострадали от российских атак, где есть повреждения энергетической инфраструктуры, есть повреждения электростанций, там, конечно, эти решения будут, я думаю, приниматься отдельно. Мы находимся в коммуникации с местными властями, чтобы прекращение отопительного сезона не создало негативных последствий для пострадавшей энергосистемы того или иного региона” , – уточнил Владимир Кудрицкий.

По мнению руководителя "Укрэнерго", действительно есть потребность в части пользователей в нагревании помещений, если окружающая температура находится в пределах +12…+14 С. Однако в целом по Украине дополнительная нагрузка вследствие использования нагревательных устройств не будет иметь последствия для системы.