Взрывы в Ростове: россияне заявили о работе ПВО и сбитии ракет

В российском Ростове и области сообщают о мощных взрывах днем 25 марта. Местные власти заявили о якобы сбитии ракеты, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

РосСМИ сообщают о по меньшей мере трех взрывах в небе над Ростовом и пригородом. При этом на территории Новочеркасска раздались два громких взрыва.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о якобы сбитии ракеты над небом над областью. По его словам, обломки ракеты упали в поле.

"Подразделения ПВО отработали по воздушным целям в небе между Новочеркасском и Батайском. Вражеская ракетная атака успешно отражена. По предварительным данным, обломки ракет упали в поле, повреждения объектов не зафиксировано. Пострадавших нет. Информация уточняется" , - написал он.

Тем временем в Минобороны РФ заявили, что в Ростовской области якобы уничтожили две зенитные управляемые ракеты С-200.