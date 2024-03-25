Во время сегоднешней атаки Киева ПВО сбила две ракеты Циркон – СМИ

Силы ПВО в понедельник, 25 марта, сбили две российские ракеты ЗМ22 Циркон над Киевом. Со ссылкой на собственные источники, сообщает Defense Express.

По словам журналистов, результаты предварительного анализа обломков двух сбитых над Киевом ракет подтверждают, что россияне атаковали столицу ракетами Циркон.

В издании подчеркивают, что это уже второе публично известное использование этой ракеты после неудачной российской попытки атаковать Киев 7 февраля.

«После удара 7 февраля от Циркона остались лишь очень сильно фрагментированные обломки, идентификация которых заняла пять дней для официального подтверждения использования РФ этой ракеты» , — говорится в материалах.

Теперь, по их данным, от Циркона остались «более информативные обломки», которые можно более подробно проанализировать и узнать точный тип двигателя, систему наведения, тип материалов, которые были использованы, и т. д.