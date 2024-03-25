Стоимость автогаза на заправках за неделю выросла на 20 копеек

С 18 по 25 марта стоимость сжиженного газа на стелах АЗК выросла на 0,21 грн/л до 28,11 грн/л. Об этом свидетельствует мониторинг Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.

В конце недели крупные топливные сети – ОККО и WOG – увеличили стоимость газа на 0,50 грн/л, до 29,49 грн/л и 29,48 грн/л. Аналогичный маневр совершила на выходных и сеть SOCAR.

Также на 0,50 грн/л подорожал ресурс в "Авантаже 7", до 26,45 грн/л. Меньшими темпами стоимость росла у других операторов.

Динамика цен на розничном рынке обусловлена увеличением стоимости газа на аукционе и высоким валютным курсом. Напомним, на аукционе внутренних производителей на прошлой неделе газ подорожал на 778 грн/т (0,42 грн/л), а вот с начала марта стоимость выросла на 1742 грн/т (или 0,94 грн/л). В то же время курс доллара к гривне за неделю вырос на 0,25 грн/$, за 25 дней марта - на 0,8 грн/$ (+2%).

По словам представителей топливных компаний, в ближайшее время следует ожидать дальнейшего роста цен на автогаз как в премиальных сетях, так и дискаунтеров.

"Газ может добавить 0,30-0,50 грн/л или больше в зависимости от конкурентной среды и себестоимости ресурса" , — отметили в одной из сетей.

Часть опрошенных операторов считает, что цены удержатся в рамках 30 грн/л, другие прогнозируют рост выше.