Теракт в Москве является разрушительным напоминанием о том, что угроза глобального исламского джихадизма никогда не исчезала. Американская разведка считает, что бойня в "Крокус Сити Холл" была делом рук Исламского государства провинции Хорасан, или "Вилаят Хорасан". Об этом пишет The Telegraph, сообщает Зеркало недели.

Не стоит считать, что Исламское государство (ИГ) забыло и о Европе. Лишь прошлым летом выяснилось, что иракские службы безопасности передали МИ-6 разведывательные данные о том, что ИГ планирует большое нападение в Великобритании, также направленное против большого общественного собрания. И лишь несколько дней назад немецкая полиция арестовала двух террористов из "Вилаят Хорасан", которые планировали вооруженное нападение на шведский парламент.

"Запад не желает противостоять этой растущей угрозе лицом к лицу, так же, как он так неудачно противостоял агрессии со стороны России в Украине и Ирану как на Ближнем Востоке, так и здесь, в Европе, где Тегеран также продолжает планировать жестокие террористические атаки и стоит на пороге получения ядерного оружия" , — отмечает издание.

К счастью, недавние планы нападений ИГ в Британии и Швеции, как и сотни других джихадистских заговоров, пока были сорваны благодаря проникновению разведки. Но Москва демонстрирует, что разведка сама по себе не может остановить атаку.

Филиал "Вилаят Хорасан" базируется в Афганистане с 2014 года. Силы коалиции существенно уничтожили его до момента вывода войск в 2021 году, после чего количество атак и планов нападений по всему миру предсказуемо возросло в результате значительного уменьшения возможностей США собирать разведданные и осуществлять прямые военные действия. Этот вывод поставил под угрозу граждан и подбодрил джихадистов, а также других врагов, таких как Путин, который, без сомнения, воспринял слабость Запада как зеленый свет для разрушения Украины.