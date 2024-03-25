В ОВА показали, какие фортификационные сооружения строят на Запорожье

Запорожская областная государственная администрация рассказала, какие фортификационные сооружения строят в регионе для защиты от россиян, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация.

В ОВА показали, які укріплення будуть на Запоріжжіhttps://t.co/kcff8jUa8K pic.twitter.com/r48bvnYEl2 Реклама: — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 25, 2024

"Председатель Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров провел выездное совещание на локациях строительства фортификационных сооружений на Запорожском направлении".

Сообщается, что фортификации строят по всей Запорожской линии фронта. Планируется возвести на каждой локации комплекс сооружений для личного состава Сил обороны и военной техники. Также отмечается, что строительство происходит в тесной коммуникации с военными.