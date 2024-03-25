Зеленский назвал задание для ВСУ на востоке Черного моря

Украинским защитникам необходимо лишить российских оккупантов возможности оперировать в восточной части Черного моря, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Глава государства по случаю 32-летия создания Службы безопасности Украины поздравил сотрудников СБУ с праздником.

В ходе своего выступления президент напомнил о дальнобойности и прицельности украинских дронов как в небе, так и на земле.

Зеленский рассказал, что Украина ожидает от СБУ еще большей результативности в борьбе с оккупантами.

"Российским военным кораблям уже не место в западной части Черного моря и вблизи нашего Крыма, но пусть они лишатся возможности оперировать и на востоке Черноморской акватории", - отметил глава государства.

По его словам, каждый оккупант уже понимает, что нигде на территории нашей страны он не может чувствовать себя спокойно, "но враг должен потерять еще больше логистики, еще больше штабов, складов - еще больше материальной основы этой войны".

Успехи Украины в Черном море

Напомним, еще в ноябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что россияне постепенно теряют контроль над Черным морем и отступают в восточную акваторию.

Это происходило на фоне ряда успешных ударов украинских защитников, в ходе которых были уничтожены корабли Черноморского флота РФ и штаб Черноморского флота в Севастополе.

В частности, для атак применяли надводные дроны Службы безопасности Украины Sea Baby. Зеленский отмечал, что создание первого в мире флота морских беспилотников привело к тому, что Россия не может использовать Черное море в качестве плацдарма.