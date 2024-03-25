В Луцке завершают отопительный сезон: мэр назвал дату

В Луцке уже в четверг, 28 марта, завершают отопительный сезон. Такое решение приняли на фоне потепления, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение мэра Луцка Игоря Полищука в Telegram.

"Отопительный сезон в городе прекращаем в четверг.Такое решение принято с учетом прогнозируемого устойчивого повышения температуры, для недопущения перегрева домов и с целью экономии средств горожан и необходимости эффективно использовать энергоносители" , - написал городской глава.

Он также уточнил, что "Луцктеплоэнерго" будет готово возобновить подачу тепла в больницах в случае их запроса на фоне понижения температуры.

Завершение отопительного сезона

Напомним, в нескольких городах Украины уже анонсировали завершение отопительного сезона. Это происходит на фоне удара российских оккупантов по украинской энергетике и потепления.

В частности, с 20 марта отопление начали отключать в Херсоне в связи с прогнозируемым потеплением.

При этом глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов недавно заявлял, что в Украине возможно досрочное завершение отопительного сезона из-за плюсовой температуры воздуха.