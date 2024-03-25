По всей Украине снова воздушная тревога из-за угрозы баллистики (Обновлено)

Вечером 25 марта на всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистических ракет Россией, она длилась почти час, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают онлайн "Карта тревог Украины", Воздушные Силы ВСУ в Telegram, "Суспільне".

По данным ВС, существует угроза применения баллистического вооружения с юга. Ракеты летят на Одессу, через Кировоградскую область на Кременчуг, и на Полтаву.

Корреспонденты "Суспільного" сообщают, что в Одессе был слышен звук взрыва.

Обновлено: Столичный метрополитен сообщил, что поезда метро курсируют по красной линии от станции "Академгородок" до станции "Театральная". Станции метро "Арсенальная" и "Крещатик" работают в режиме укрытия.

Горожанам также напоминают, что во время воздушной тревоги метро не курсирует наземными участками.

Обновлено: В 18.12 пошли отбои.

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