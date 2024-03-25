Законопроект о судьбе Telegram уже в Раде: что предлагают нардепы

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №11115, которым предусмотрено государственное регулирование деятельности платформ совместного доступа к информации, в том числе и мессенджера Telegram, сообщает Деловая столица.

Законопроект появился на сайте﻿ парламента в понедельник, 25 марта.

Авторами документа являются 12 надепов от разных фракций — в том числе и от пропрезидентской "Слуги народа".

В пояснительной записке отмечается, что предложенное действующим законом "О медиа" регулирование осталось неполным, что проявилось в невозможности эффективного реагирования со стороны государства на ряд проблем в информационной сфере.

"В условиях полномасштабной агрессии против Украины эти проблемы создают очевидные угрозы национальной безопасности. Этот законопроект призван предоставить государственным органам соответствующий инструментарий" , – говорится в законопроекте.

Проект закона устанавливает требования к провайдерам платформ общего доступа к информации по требованию раскрывать структуру своей собственности и источники финансирования. При этом условия не допускают деятельность в Украине субъектов в сфере медиа, принадлежащих или финансируемых резидентами государства-агрессора России.

Документом также предлагается установить законодательную презумпцию, согласно которой невозможность осуществить проверку из-за отсутствия коммуникации с провайдером (и из-за отсутствия представительства и из-за непредоставления истребованных документов и информации) является основанием для признания структуры собственности такого провайдера непрозрачной.

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, их должностные лица, а также поставщики финансовых услуг не имеют права использовать платформы общего доступа к информации с непрозрачной структурой собственности их провайдеров.

Также не допускается установка указанных платформ и связанных с ними сервисов на устройствах, используемых для служебных целей, в соответствии с практикой некоторых стран ЕС и Швейцарии.

"Дополнительным аргументом для введения регулирования является то, что, например, платформа Telegram может быть связана с государством-агрессором, о чем открыто заявлялось и президентом РФ, российским регулятором интернета Роскомнадзором и другими официальными лицами" , – говорится в пояснительной записке.

В то же время соавтор законопроекта — нардеп от "Евросолидарности" Николай Княжицкий заверил, что законопроект о регулировании Telegram не касается владельцев каналов.

"Мы должны сделать все, чтобы обеспечить кибербезопасность в стране" , — заявил депутат журналистам Новости Live.

Законопроект уже направлен на рассмотрение профильного комитета по гуманитарной и информационной политике.

Напомним, 14 февраля спикер ГУР МО Андрей Юсов заявил, что платформа Telegram включает в себя "целый ряд угроз для Украины". По его словам, угрозу для безопасности государства представляют не отдельные медиа, имеющиеся на платформе, а сама соцсеть.

В то же время, он отметил, что Украина выстраивает коммуникацию с администрациями всех платформ, чтобы работать по прозрачным правилам.

В Telegram, в то же время, ответили, что платформа полностью безопасна для украинцев.