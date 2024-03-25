В Киеве завершили аварийно-спасательные работы после утреннего ракетного удара

Аварийно-спасательные работы в Киеве после утреннего ракетного удара завершены, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.

"По состоянию на 18:30 аварийно-спасательная работа в столице завершена… На месте обстрелов работали 86 спасателей, а также 16 единиц техники" , — говорится в сообщении.

Как сообщалось, армия России утром 25 марта нанесла воздушный удар по Киеву. Пока известно уже о 10 пострадавших в Печерском районе Киева. Удар нанесен самой современной российской гиперзвуковой крылатой акетой ЗМ22 "Циркон".