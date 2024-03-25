Судебный процесс над Трампом начнется 15 апреля в Нью-Йорке

Судья округа Манхэттен города Нью-Йорк Хуан Мерчан в понедельник, 25 марта, назначил на 15 апреля дату начала судебного процесса над экс-президентом США Дональдом Трампом по делу о влиянии на выборы, сообщает Европейская правда.

Об этом пишет АР.

Сначала судебный процесс по делу, которое касается выплаты Трампом денег порноактрисам для влияния на выборы 2016 года, должен был стартовать 25 марта. Но адвокаты экс-президента добились 30-дневной отсрочки, пожаловавшись на нехватку времени для изучения всех материалов.

Сейчас Мерчан отверг аргументы защиты о том, что прокуроры якобы умышленно скрывали десятки тысяч страниц материалов предыдущего федерального расследования. Он отказал адвокатам Трампа в дальнейшей отсрочке судебного слушания.

Отметим, что уголовное дело в отношении Трампа, о котором идет речь, станет первым, которое перейдет на этап рассмотрения по существу.

Напомним, это дело касается истории, когда порноактриса Сторми Дэниелс встретилась с Трампом на благотворительном гольф-турнире и он заплатил ей за секс в отеле возле курортного озера Тахо.

Прокуроры считают, что в октябре 2016 года, в разгар президентской кампании, порноактриса получила в рамках соглашения о неразглашении по крайней мере $130 тысяч, которые на самом деле были предназначены на финансирование предвыборной кампании Трампа. Это уголовное преступление, за которое по законам штата Нью-Йорк грозит до четырех лет заключения.

Трамп заявляет о своей невиновности и политическом преследовании со стороны администрации президента Джо Байдена.