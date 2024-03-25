К чешской инициативе по закупке снарядов для Украины присоединилась Исландия

Правительство Исландии решило поддержать инициативу Чехии по закупке боеприпасов для украинской армии — страна выделит на это около 2 млн евро, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает пресс-служба исландского правительства.

"Боеприпасов не хватало, и Чехия в сотрудничестве с основными странами-партнерами Исландии обязалась обеспечить боеприпасами артиллерию Украины, которая играет ключевую роль в обороне страны" , — говорится в заявлении.

Отмечается, что на этот момент проект Исландия потратит около двух миллионов евро.

Министр иностранных дел Бьярни Бенедиктсон сказал, что такая помощь является поддержкой международного права, а также защитой собственных интересов в сфере безопасности.

По его словам, это решение должно будет утвердить парламент. Также глава МИД заверил, что страна намерена дальше двигаться и поддерживать Украину в подобных инициативах.

Напомним, на Мюнхенской конференции безопасности чешский президент Петр Павел заявил, что Чехия нашла до 800 тысяч снарядов стандартного калибра НАТО, которые может за несколько недель отправить в Украину, если получит финансирование для доставки.