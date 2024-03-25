В Краматорске досрочно завершают отопительный сезон: названа дата
В Краматорске в ночь с 28 на 29 марта будет завершен отопительный сезон, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.
По словам начальника Краматорской городской военной администрации Александра Гончаренко, вопрос теплоснабжения был обсужден с теплопоставщиками.
На совещании было решено, что, учитывая существенное повышение температуры атмосферного воздуха, отопительный сезон в Краматорске завершится в ночь с 28 на 29 марта.
Это позволит также сэкономить на платежках и жителям города.
Завершение отопительного сезона
Напомним, в ряде городов Украины уже анонсировали завершение отопительного сезона. Это происходит на фоне удара российских окупантов из украинской энергетики и потепления.
В частности, с 20 марта отопление начали отключать в Херсоне из-за прогнозируемого потепления.
Также 28 марта отопительный сезон будет завершен в Луцке.
При этом глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев недавно заявлял, что в Украине возможно досрочное завершение отопительного сезона из-за плюсовой температуры воздуха.