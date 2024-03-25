Зеленский принял участие в ифтаре по случаю месяца Рамадан

Президент Владимир Зеленский вместе с военно-политическим руководством Украины принял участие в ифтаре по случаю священного для мусульман месяца Рамадан, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщили в Офисе президента.

"В прошлом году мы положили начало новой традиции – вместе отмечать священный Рамадан: и политическое руководство нашего государства, и военное командование, и представители нашего, украинского, мусульманского сообщества, и Меджлис крымскотатарского народа, и дипломатический корпус – все вместе. Единство всегда важно. Тем более единство важно, когда жизнь омрачена войной и ударами зла" , — отметил глава государства.

"Пусть это время Рамадан поддержит всех нас – наших людей, наше государство. И пусть наше единство будет неизменным. Светлого Рамадана!" , — сказал Зеленский.

Ифтар – разговение, вечерний прием пищи во время Рамадана. Совершается после вечерней молитвы. В этом году Рамадан начался после заката 10 марта. Первый день поста пришелся на 11 марта. Пост продлится до 10 апреля и завершится праздником Рамазан-байрам 10 апреля.