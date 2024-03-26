Глава МИД Польши обсудил с генсеком НАТО инцидент с российской ракетой

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу подробности инцидента с российской ракетой, нарушившей воздушное пространство Польши 24 марта, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

Глава польской дипломатии подчеркнул, что это еще один случай, когда "действия России, которая продолжает свою неоправданную и грубую агрессию против Украины, угрожают и безопасности стран-членов НАТО".

Кроме того, стороны обсудили пути усиления безопасности польского воздушного пространства и воздушного пространства Альянса, а также предстоящую встречу министров иностранных дел НАТО, которая будет сосредоточена на подготовке к Вашингтонскому саммиту НАТО в июле этого года.

Today, FM @sikorskiradek held a phone call with @NATO Secretary General @jensstoltenberg, during which he briefed the SG on the details of yesterday’s violation of airspace by a Russian cruise missile. pic.twitter.com/pCAf3eazsi — Ministry of Foreign Affairs (@PolandMFA) March 25, 2024

Инцидент с российской ракетой

24 марта российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине. Враг использовал 29 ракет, запущенных с 14 самолетов Ту-95МС, и 28 беспилотников.

Одна из ракет Х-101 залетела в воздушное пространство Польши и пролетела над Люблинским воеводством. Силы ПВО не сбивали ракету, поскольку были уверены, что она вернется на территорию Украины.

После инцидента МИД Польши вызвал российского посла Сергея Андреева "на ковер". Однако дипломат не явился в назначенное время.