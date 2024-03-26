Обвинение Украины в теракте может угрожать внутренней безопасности РФ – ISW
Атака "Исламского государства Хорасан" 22 марта на московский "Крокус Сити Холл" является заметным провалом российской разведки и правоохранительных органов. Ссылаясь на данные Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.
По информации военных аналитиков, имеющиеся доказательства из открытых источников не предусматривают никакой сложной теории заговора внутри или против России.
А то, что кремлевские чиновники и российские ультранационалисты обвиняют в атаке, которую совершило "Исламское государство", Украину, может дорого стоить внутренней безопасности России и жизни гражданского населения.
ISW считает, что Кремль и его ультранационалистические рупоры, очевидно, игнорируют явную угрозу, которую представляют операции ИГ и ИГИЛ на территории России для внутренней безопасности и ее гражданского населения, чтобы вместо этого отдать приоритет информационному воздействию ложных обвинений Украины в причастности.
Кремль решил, что информационная ценность обвинения Украины в атаке "Крокуса" стоит любых рисков для внутренней безопасности и жертв среди гражданского населения, которые Россия может понести из-за неспособности адекватно противостоять радикальной угрозе исламистов в пределах своих границ.
Ключевые выводы ISW за 25 марта:
- Атака "Исламского государства Хорасан" 22 марта на московский "Крокус Сити Холл" является заметным провалом российской разведки и правоохранительных органов, и объяснение имеющихся на сегодняшний день доказательств из открытых источников не требует никакой более широкой и сложной теории заговора внутри или против российского государства.
- Дальнейшее настаивание кремлевских чиновников и российских ультранационалистов на обвинении Украины в атаке, которую, скорее всего, совершило "Исламское государство", может стоить внутренней безопасности России и жизни гражданского населения.
- Министерство обороны (МО) России подтвердило, что генерал-лейтенант Эседулла Абачев стал заместителем командующего Ленинградского военного округа (ЛВО), поскольку российские военные продолжают формальное расформирование Западного военного округа (ЗВО) и воссоздание ЛВО и Московского военного округа (МВО).
- Украинские официальные лица заявили, что украинский удар по оккупированному Севастополю, Крым, в ночь на 23 марта был направлен против большего количества кораблей Черноморского флота (ЧФ) и нанес больший ущерб, чем сообщалось первоначально.
- Кремль продолжает опираться на давно опровергнутые нарративы в рамках своих информационных операций, направленных на дискредитацию и подрыв поддержки Украины со стороны Запада.
- 25 марта, российские войска осуществили подтвержденное продвижение вблизи Авдеевки.