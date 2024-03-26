Курс валют НБУ на 26 марта

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 26 марта 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 25 марта, вырос на 32 коп до 39.2298 за 1 доллар.

Евро подорожал на 36 коп до 42.4898 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 49 коп до 49.5904 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос на 41 коп до 43.7052 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 11 коп до 9.8666 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 39.229 800 EUR Евро 42.489 800 GBP Фунт стерлингов 49.590 400 CHF Швейцарский франк 43.705 200 PLN Польский злотый 9.866 600

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.