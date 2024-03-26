Курс валют НБУ на 26 марта
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 26 марта 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 25 марта, вырос на 32 коп до 39.2298 за 1 доллар.
Евро подорожал на 36 коп до 42.4898 за 1 евро.
Фунт стерлингов подорожал на 49 коп до 49.5904 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка вырос на 41 коп до 43.7052 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 11 коп до 9.8666 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|39.229800
|EUR
|Евро
|42.489800
|GBP
|Фунт стерлингов
|49.590400
|CHF
|Швейцарский франк
|43.705200
|PLN
|Польский злотый
|9.866600
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.