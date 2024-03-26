Планы Израиля атаковать Рафах усиливают раскол с США – СМИ

Соединенные Штаты не согласны с намерениями Израиля атаковать последний подконтрольный ХАМАС город Рафах на юге Сектора Газа вблизи границы с Египтом. Разногласия государств касательно этого вопроса углубляются.﻿ Об этом сообщает The Times of Israel, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

В понедельник, 25 марта, госсекретарь США Энтони Блинкен провел встречу в Вашингтоне с министром обороны Израиля Йоавом Галантом.

В ходе разговора, Блинкен подтвердил, что США "выступают против крупной наземной операции в Рафахе". По его словам, такой шаг "еще больше поставил бы под угрозу благосостояние более 1,4 млн палестинских гражданских лиц, которые нашли там убежище".

Решимость Нетаньяху начать наземную операцию в Рафахе, городе на южной границе Газы с Египтом, - последнем оплоте ХАМАСа, где скрывается большинство населения территории, - стало ключевым пунктом разногласий с Вашингтоном.

"Блинкен подчеркнул, что существуют альтернативы крупному наземному вторжению, которые бы лучше обеспечили безопасность Израиля и защитили палестинское гражданское население. Они также обсудили необходимость немедленного увеличения и поддержки дополнительной гуманитарной помощи для удовлетворения потребностей гражданского населения в Газе" , - отметил пресс-секретарь Госдепартамента Метью Миллер.

Добавим, что накануне встречи, премьер-министр Биньямин Нетаньяху согласился отправить делегацию в Вашингтон для обсуждения наступления на Рафах. В то же время, он отменил ее визит после того, как Соединенные Штаты воздержались при голосовании за резолюцию Совета Безопасности ООН, требовавшую немедленного прекращения огня в Газе во время Рамадана.

Израиль заявил, что воздержание Соединенных Штатов "вредит" как его военным усилиям, так и попыткам освободить заложников, захваченных террористами 7 октября. В офисе Нетаньяху назвали это "явным отступлением от последовательной позиции США".

Переговоры о прекращении огня в Секторе Газа

Армия Израиля планирует начать наземное вторжение в Рафах у границы с Египтом на юге Сектора Газа. Это последний город, находящийся под контролем палестинского движения ХАМАС.

Страны Запада и Египет высказались против вторжения в город, объяснив это риском массовой гибели беженцев. В ответ Израиль предложил эвакуировать 1,4 млн гражданских жителей города в "гуманитарные зоны" в центральной части региона.

На прошлой неделе в городе Доха (Катар) начались многосторонние переговоры о прекращении огня в Секторе Газа.

22 марта госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Израиль, где обсудил с Нетаньяху и его военным кабинетом временное перемирие в Секторе Газа. В тот же день администрация президента США Джо Байдена впервые призвала к немедленному прекращению огня в регионе.

25 марта Совет Безопасности ООН принял резолюцию о прекращении огня в Секторе Газа до завершения Рамадана. Но Израиль отказался прекращать наступление на ХАМАС.

Между тем Израиль согласился на предложения США по обмену пленными и заложниками.