У Байдена считают, что Джонсон затягивает предоставление помощи Украине

В Белом доме заявили, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон ищет повод для того, чтобы не выносить на голосование законопроект, который предусматривает выделение помощи Украине. Об этом на брифинге сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Европейская правда.

У Жан-Пьер спросили, рассматривают ли в Белом доме возможность вынести проект только с военной помощью для Украины без гуманитарного компонента, о чем ранее заявлял спикер Джонсон.

В ответ представитель Белого дома отметила, что уже предложенный администрацией проект будет иметь двухпартийную поддержку в Палате, если будет вынесен на голосование.

"Я думаю, что то, что происходит, – это то, что спикер ищет повод, который не является оправданным, который не нужен. Потому что мы знаем, что если бы он поставил его (проект – Ред.) на голосование, он бы прошел" , – подчеркнула она.

Жан-Пьер напомнила, что Сенат поддержал проект подавляющим двухпартийным большинством.

Как известно, в Конгрессе США с октября прошлого года не могут одобрить многомиллиардный пакет поддержки Украины по предложению президента Джо Байдена.

После месяцев споров между конгрессменами теперь в Палате представителей предполагают, что спикер Майк Джонсон может вынести на голосование проект с поддержкой Украины, Израиля и Тайваня после Пасхи 31 марта.

Сам Джонсон ранее заявил, что законопроект о дополнительных средствах для Украины рассмотрят в Палате представителей, как только будет решен вопрос с финансированием федерального правительства.