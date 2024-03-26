В Минфине сообщили о расходах бюджета на оборону

В течение первых двух месяцев 2024 года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 235,1 млрд грн. Ссылаясь на данные Министерства финансов, сообщает Корреспондент.

"Да, за январь-февраль 2024 года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 235,1 млрд. гривен, или 55,4% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета" , - информирует Минфин.

Отмечается, что в феврале расходы составили 159,8 млрд. грн.

Средства были направлены на денежное довольствие для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских, приобретение военной, специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питание и т.д.

Ранее сообщалось, что расходы из госбюджета в феврале составили 274,6 млрд. гривен. Это на 82,8% или на 124,4 миллиарда больше, чем в январе этого года (150,2 млрд грн).

Напомним, дефицит государственного бюджета Украины в январе упал до 14,9 млрд грн после роста в декабре 2023 года до рекордных 285 млрд грн. В целом за год он достиг более 1 трлн грн.