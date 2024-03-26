На фронте за сутки почти 60 столкновений: где больше всего атак

За прошедшие сутки на фронте произошло 57 боевых столкновений. Больше всего оккупанты атакуют Силы обороны на Новопавловском направлении - 22 штурма.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 26 марта.

Всего за прошедшие сутки враг нанес 4 ракетных и 59 авиационных ударов, совершил 106 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Белополье, Большая Писаревка, Поповка, Искрисковщина Сумской области; Дергачи, Волчанские Хутора, Старица, Бударки Харьковской области; Макеевка Луганской области; Терны, Ямполевка, Новомарково, Часов Яр, Калиновка, Дружба, Южное, Александрополь, Архангельское, Бердичи, Семеновка, Мемрик, Очеретино, Уманское, Новомихайловка, Красногоровка, Константиновка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Новоданиловка, Роботино Запорожской области; Червоный Маяк, Змиевка, Никольское Херсонской области.

Под артиллерийским огнем было более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении Силы обороны отразили 1 атаку противника в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 15 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполевка, Раздоловка и севернее Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отбиты 4 атаки врага в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой области.

В Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе населенного пункта Новомихайловка, где враг 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.

В Ореховском направлении враг 4 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области; юго-западнее Белогорья и северо-западнее Вербового Запорожской области.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Но за прошедшие сутки наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 средству противовоздушной обороны, 1 артиллерийскому средству, 1 станции РЭБ, 1 району сосредоточения личного состава и 1 станции управления БПЛА противника.