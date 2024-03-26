Польша обещает ответить РФ за игнорирование послом вызова в МИД

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш пообещал, что Варшава даст ответ на игнорирование послом России вызова в польский МИД в связи с нарушением российской ракетой воздушного пространства страны. Об этом министр сказал в интервью Polsat, сообщает Европейская правда.

Министерство иностранных дел Польши вызвало посла России Сергея Андреева в понедельник из-за того, что в ночь на 24 марта над Люблинским воеводством пролетела ракета, выпущенная в рамках обстрела Украины. Однако российский дипломат проигнорировал приглашение в министерство.

"Это не первый случай, когда нам приходится сталкиваться с нарушениями как закона, так и международных стандартов" , – признал польский министр обороны.

Он сообщил, что польские власти примут дальнейшие решения в связи с поведением Андреева.

"Мы находимся в постоянном контакте с министром иностранных дел, премьер-министром, президентом и Бюро национальной безопасности. Это должны быть согласованные решения сообщества, потому что это реакция всего польского государства" , – добавил он.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что следующие шаги можно ожидать в ближайшие дни. По его оценке, решение посла было "абсолютно неправильным".

"Это проявление пренебрежения, и мы не можем относиться к этому равнодушно" , – прокомментировал он слова кремлевского дипломата, который заявил, что ему не предоставили доказательства наличия российской ракеты.

Напомним, в ночь на 24 марта в 4.23 утра произошло нарушение польского воздушного пространства одной из маневренных ракет, запущенных авиацией дальнего действия России. Ракета вошла в воздушное пространство Польши в районе села Осердув в Люблинском воеводстве. Она находилась там 39 секунд.

В связи с инцидентом Польша объявила о намерениях вызвать посла РФ и вручить ему ноту протеста.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что от посла РФ потребуют объяснений относительно инцидента с российской ракетой, но в то же время признал, что вряд ли их удастся получить.

В то же время министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сказал, что Польша сбила бы российскую ракету, если бы были признаки, что та направляется к какой-то цели на польской территории.