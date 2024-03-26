Украина не причастна к теракту в "Крокусе", и точка – Госдеп

Нет никаких доказательств причастности Украины к теракту в подмосковном Крокус Сити Холл. Об этом заявил во время брифинга представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, сообщает Новое время.

Это заявление Миллер сделал в ответ на просьбу журналиста прокомментировать необоснованные попытки россиян связать теракт в Крокус Сити Холл с Украиной.

«Не было никакого участия Украины — и точка. Вы видели, что украинское правительство четко об этом заявляло? И, конечно, относительно этих заявлений, россияне не предоставили никаких доказательств, потому что нет никаких доказательств причастности Украины» , — сказал представитель Госдепа.

25 марта Путин признал, что стрельбу в ТЦ Крокус Сити Холи осуществили радикальные исламисты, но все равно снова попытался связать произошедшее с Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на эти обвинения назвал Путина «больным и циничным существом».