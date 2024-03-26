РФ потеряла еще около 800 военных и 27 артсистем – Генштаб

Россия за минувшие сутки потеряла около 770 своих военных, 6 танков, 27 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня и другую военную технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.03.24 ориентировочно составили: