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РФ потеряла еще около 800 военных и 27 артсистем – Генштаб

РФ потеряла еще около 800 военных и 27 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

Россия за минувшие сутки потеряла около 770 своих военных, 6 танков, 27 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня и другую военную технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.03.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 438 160 (+770) человек,
  • танков ‒ 6 893 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 13 207 (+24) ед,
  • артиллерийских систем – 10 904 (+27) ед,
  • РСЗО – 1 019 (+1) ед,
  • средств ПВО ‒ 727 (+1) ед,
  • самолетов – 347 (+0) ед,
  • вертолетов – 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8553 (+14),
  • крылатых ракет ‒ 2014 (+4),
  • кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед,
  • подлодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 14498 (+44) ед,
  • специальной техники – 1789 (+4).

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