РФ потеряла еще около 800 военных и 27 артсистем – Генштаб
Россия за минувшие сутки потеряла около 770 своих военных, 6 танков, 27 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня и другую военную технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.03.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 438 160 (+770) человек,
- танков ‒ 6 893 (+6) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 13 207 (+24) ед,
- артиллерийских систем – 10 904 (+27) ед,
- РСЗО – 1 019 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 727 (+1) ед,
- самолетов – 347 (+0) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8553 (+14),
- крылатых ракет ‒ 2014 (+4),
- кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед,
- подлодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 14498 (+44) ед,
- специальной техники – 1789 (+4).