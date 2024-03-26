Посольство США предупредило французов о повышенной угрозе терактов

Посольство США во Франции предупредило о повышенной террористической опасности в стране. Об этом информирует пресс-служба ведомства, сообщает Лига.net.

По словам дипломатов, после теракта 22 марта в российском Подмосковье, где погибли 139 человек, правительство Франции подняло свою систему оповещения национальной безопасности Vigipirate на самый высокий уровень.

Отмечается, что жители Франции могут столкнуться с повышенным уровнем безопасности в общественных местах — это аэропорты, общественный транспорт, религиозные учреждения, туристические объекты, а также крупные спортивные объекты и торговые центры.

Американцы заявляют, что французские власти отслеживают террористические угрозы, а нападения могут происходить практически или вообще без предупреждения.

Целями могут быть общественные места с массовыми скоплениями людей.

"Посетителям перегруженных и популярных туристических районов следует быть особенно внимательными к своему окружению. Населению рекомендуется сообщать о любой подозрительной деятельности правоохранительным органам" , — сказано в сообщении.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что террористическая группировка ИГИЛ, которая взяла на себя ответственность за массовый расстрел людей в российском Подмосковье 22 марта, пыталась устроить атаки в его стране.