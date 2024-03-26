Польша хочет прекратить транзит украинского зерна с 1 апреля

Переговоры относительно лицензирования торговли товарами из Украины могут быть завершены на этой неделе. Об этом заявил министр развития и технологий Кшиштоф Гетман в эфире Radio Lublin, сообщает ЛигаБизнес.

Речь идет о доступе на рынок зерновых, рапса, кукурузы, сахара, птицы, яиц и фруктов.

Он также отметил, что отдельные требования польских аграриев относительно Зеленого соглашения уже выполнены. Также правительство Польши планирует доплаты фермерам, которые имеют излишек пшеницы. Люблинское воеводство будет одним из первых, кто получит такое финансирование.