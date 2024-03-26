Украина и Швеция будут усиливать партнерство в атомной сфере

Украина и Швеция намерены помиловать сотрудничество в атомной сфере. Это позволит усилить энергетическую безопасность стран и европейского континента. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, сообщает Корреспондент.

В ходе встречи с вице-премьер-министром, министром энергетики, бизнеса и промышленности Швеции Эббою Буш в Киеве министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что сотрудничество в атомной отрасли между Украиной и Швецией является приоритетом, особенно в контексте снижения влияния России на рынок ядерного топлива и атомных технологий в Европе.

"Мы смогли показать другим странам, что будущее ядерной промышленности возможно без россии: украинские специалисты Энергоатома работали вместе со специалистами завода компании Westinghouse в Швеции, чтобы создать технологию, позволившую нам использовать топливо западного производства на советских реакторах ВВЭР. Теперь это топливо успешно работает на Ровенской АЭС" , - сказал он.

Галущенко добавил, что "украинский опыт, полученный в последние военные годы, доказывает, что для устойчивости энергосистемы важно иметь сильную базовую генерацию. Этой базовой генерацией для Украины является атомная, которая помогла нам выжить уже третью зиму в условиях войны".

Эбба Буш поддержала эти взгляды, отметив, что Швеция планирует развивать не только возобновляемую энергетику, но и атомную. Она признала важность стабильной и надежной генерации энергии для обеспечения энергетической безопасности стран, особенно в условиях непредвиденных обстоятельств, и выразила готовность к дальнейшему сотрудничеству с Украиной.