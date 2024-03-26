Россияне сообщили об атаке на Белгород и область, есть пострадавшие

Ночью Белгород и Белгородская область оказались под обстрелом из воздуха. Зафиксированы разрушения инфраструктуры, пострадали местные жители. Об этом пишут российские СМИ, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что после 2:00 в городе и области была объявлена ракетная опасность. Позже в регионе началась работа ПВО.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на подлете к городу силы ПВО сбили 13 воздушных целей. В поселке Дубово разные повреждения зафиксированы в 20 частных жилищных домовладениях и одном хозяйственном здании: выбиты окна, иссечены фасады, крыши и заборы.

По его словам, в поселке Дубово пострадали два человека. У одного мужчины закрыта черепно-мозговая травма с открытой раной левого височного участка и слепое проникающее осколочное ранение живота. У другого пострадавшего - закрытая черепно-мозговая травма. Пострадавших доставили в больницу.

Напомним, авиация РФ недавно ударила бомбами ФАБ-250 по территории Белгородской области.

Ранее сообщалось, что в городе Строитель Белгородской области упал разгонный блок российской ракеты, ранена женщина.