ВСУ ударили "Нептуном" по кораблю, который россияне захватили в 2014 году – ВМС

Украинские военные атаковали ракетным комплексом "Нептун" большой десантный корабль "Константин Ольшанский". Он был захвачен оккупантами в 2014 году в Крыму и сейчас должен был быть использован для ударов по нашей территории. Об этом заявил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире Freedom, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Тут детективная история развернулась вокруг большого десантного корабля "Константин Ольшанский". Этот корабль должен был использоваться против Украины, к сожалению. Поэтому было принято решение на поражение этой единицы нашим "Нептуном". Поражение тоже было нанесено. Уточняются повреждения, повреждения он однозначно получил. Он сейчас небоеготов" , - рассказал он.

Подытоживая, спикер отметил, что ночь прошедших суток имеет такие результаты - это фактически четыре корабля нашего противника ("Ямал", "Азов", "Иван Хурс" и "Константин Ольшанский" - ред) выведены из строя.

Как напомнил Плетенчук, "Константин Ольшанский" - это украинский БДК, который 10 лет назад, в 2014 году, был захвачен российскими войсками во время аннексии Крыма.

"Девять лет он стоял в Севастопольской бухте, его разбирали на запчасти, просто банально грабили. А на 10 год войны они поняли, что заканчиваются у них большие десантные корабли этого проекта, № 775, и было принято решение его восстановить. И вот на протяжении года его доковали, провели восстановительные работы" , - сказал он.

Но, как добавил спикер, целью этих робот было совершить подлог для того, чтобы отрапортовать московскому руководству о том, как они восстановили один из якобы "своих" БДК.