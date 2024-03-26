Макрон в Бразилии будет продвигать свою позицию по войне в Украине - Bloomberg

Президент Франции Эммануэль Макрон 26 марта начинает трехдневную поездку в Бразилию в рамках своей стратегии по наведению мостов между развитыми странами и так называемым Глобальным югом.﻿ Со ссылкой на материалы Bloomberg, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отмечает агентство, в центре его повестки дня будет попытка убедить президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву занять определенную позицию по войне России против Украины.

Лула до сих пор стремился позиционировать свою страну как нейтральную, которая может поддерживать связи как с Россией, так и с Украиной.

Макрон занял одну из самых сильных позиций по войне, предупредив западных союзников, что президент России Владимир Путин представляет экзистенциальную угрозу Европейскому Союзу.

По словам французских чиновников, Макрон рассматривает Бразилию как ключевого игрока среди развивающихся стран, особенно потому, что она председательствует в "Большой двадцатке", в которую входит большинство крупнейших экономик мира.

Французский лидер делает ставку на то, что его разногласия с Лулой по поводу вторжения России в Украину могут быть сужены, добавили официальные лица, хотя Бразилия считает, что обе стороны разделяют вину за войну.

Лула неоднократно отказывался поставлять оружие в Украину, утверждая, что стратегия США и ЕС подрывает перспективу достижения решения путем переговоров. Позиция Бразилии во многом находит отклик на Глобальном юге, который относится к развивающимся экономикам.